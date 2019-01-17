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Члены Pink Floyd могут дать концерт на границе США с Мексикой против Трампа

Политика

Роджер Уотерс и Ник Мейсон готовы вновь выйти на сцену из политических устремлений

Лондон, 17 января 2019, 15:43 — REGNUM  Британский рок-музыкант, бывший участник коллектива Pink Floyd Роджер Уотерс намерен дать концерт на границе США с Мексикой, если президент США Дональд Трамп получит средства для строительства пограничной стены. Об этом Уотерс заявил во время одного из редких публичных появлений в Лондоне.

В беседе с Agence France-Presse музыкант сказал, что альбом Pink Floyd под названием The Wall «сейчас очень актуален в отношении мистера Трампа и всех этих разговорах о строительстве стен и создании максимально возможной вражды между расами и религиями». К намерениям Уотерса присоединился барабанщик Ник Мейсон.

«Музыка — законное место для выражения протеста. Музыканты наделены абсолютным правом, обязанностью открывать рот, чтобы говорить», — сказал Уотерс, добавив, что крайне важно «пробудиться от этой крайне правой политики» американской администрации.

В 1990 году группа Pink Floyd дала концерт у руин Берлинской стены, снесенной в ноябре 1989 года. Роджер Уотерс известен своей политической активностью и защитой прав человека во всем мире. В частности, он защищает Палестину и проводит кампанию за то, чтобы артисты не выступали на сценах Израиля.

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Строительство стены на границе США и Мексики
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