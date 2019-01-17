Goldman Sachs извинился перед народом Малайзии

Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM Новый генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs Group Дэвид Соломон извинился за роль бывшего сотрудника филиала банка, которую последний сыграл в многомиллиардном коррупционном скандале в Малайзии. Речь идёт о Тиме Лейсснере.

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«Совершенно очевидно, что народ Малайзии был обманут многими людьми, в том числе высокопоставленными чиновниками предыдущего правительства», — заявил Дэвид Соломон в ходе презентации финансовых результатов Goldman Sachs за прошедший год.

Руководитель финансовой организации отметил, что бывший партнёр банка Лейсснер, по его собственному признанию, был в числе этих лиц.

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«Мы приносим наши извинения народу Малайзии за роль Лейснера в этом мошенничестве»,— приводит телекомпания CNN слова главы Goldman Sachs Group.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года стало известно, что эмиратский суверенный фонд International Petroleum Investment Company и его дочерний фонд Aabar Investments подали иск в суды Нью-Йорка, Лондона и Абу-Даби против американского инвестиционного банка Goldman Sachs, обвинив его в коррупции и подкупе бывших руководителей фонда IPIC. В исковом заявлении IPIC отмечается, что Goldman Sachs сыграл центральную роль в международном коррупционном скандале вокруг малайзийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), так как участвовал в сговоре с рядом других компаний с целью дачи взяток бывшим топ-менеджерам IPIC и Aabar Investments.

Напомним, одним из фигурантов уголовного дела о пропаже нескольких миллиардов долларов США фонда 1MDB является его основатель — бывший премьер-министр страны Наджиб Разак. Он был арестован в июле 2018 года. До задержания в ходе обысков в одной из резиденций бывшего премьер-министра стражи порядка изъяли более 280 коробок с деньгами и драгоценностями.

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