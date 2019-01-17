Назарбаев назначил нового ответственного секретаря МИД

Астана, , 15:36 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Нурлана Сейтимова ответственным секретарем министерства иностранных дел республики, сообщили 17 января в пресс-службе главы государства.

17 января своим указом президент Казахстана отстранил Нурлана Сейтимова от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Таджикистане.

Сейтимов Нурлан Мусатаевич родился в Алма-Атинской области в 1964 году. С 29 марта 2016 года дипломат работал послом Казахстана в Таджикистане. Ранее, с ноября 2013 года по март 2016 года, работал генеральным консулом республики во Франкфурте-на-Майне.

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