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Сальвини занял первое место в рейтинге доверия политикам в Италии

Политика

Представители правящих партий опережают оппозиционеров более чем вдвое

Рим, 17 января 2019, 15:31 — REGNUM  Политиком, которому в наибольшей степени доверяют граждане Италии, является вице-премьер, министр внутренних дел и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, передает в четверг, 17 января, информагентство Askanews со ссылкой на данные опроса EMG.

Сальвини доверяют 49% опрошенных. Второе место в рейтинге занял Джузеппе Конте, «компромиссный премьер-министр» в коалиционном правительстве «Лиги» и «Движения 5 звезд» (47%). Лидеру «Движения», вице-премьер и министр экономического развития Луиджи Ди Майо доверяют 43% респондентов.

Остальные участники рейтинга располагаются значительно ниже. Лидеру партии «Братья Италии» Джордже Мелони доверяет 21% респондентов, лидерам демократов Николо Дзингаретти и Маурицио Мартине — 19% и 16% соответственно, Сильвио Берлускони — 14%.

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Политическая жизнь Италии
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