Индонезия назначена председателем по трем резолюциям СБ ООН — МИД

Джакарта, , 15:29 — REGNUM Несмотря на то, что Индонезия недавно официально заняла пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН (СБ ООН) на период 2019—2020 гг., она уже стала председателем по трем резолюциям СБ ООН, сообщает Sindonews.

Согласно заявлению главы департамента по международной безопасности и разоружению министерства иностранных дел Индонезии Граты Эндах Верданингтяс, Индонезия стала председателем по резолюциям ООН № 1267, № 988 и № 1540.

«Резолюция № 1267 касается комитета по санкциям против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), резолюция № 1988 учредила комитет по санкциям в отношении «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а резолюция № 1540 связана с комитетом по нераспространению ядерного, химического или биологического оружия, в особенности в террористических целях», — заявила глава департамента по международной безопасности.

Сообщается, что Индонезии поручено осуществлять надзор за физическими или юридическими лицами, включенными в список санкций, связанных с этими тремя резолюциями, для обеспечения эффективности работы ООН.

Известно также, что по крайней мере 25 граждан Индонезии и 5 индонезийских организаций включены в список санкций, связанных с резолюцией СБ ООН № 1267.

По словам Граты Эндах Верданингтяс, Индонезия намерена обновить этот список, поскольку некоторых подозреваемых лиц уже нет в живых, а ряд организаций больше не активны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД Индонезии заявили, что в рамках Совета Безопасности ООН Индонезия планирует поднять тему миротворческих операций.

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