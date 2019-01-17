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Адвокат Вышинского об обыске в его доме: «Ничего не нашли и не изъяли»

Политика

«Обыск (жилого дома) закончился»

Киев, 17 января 2019, 15:26 — REGNUM  В Киевской области Украины сотрудники правоохранительных органов завершили обыск дома, где проживает защищающий журналиста Кирилла Вышинского адвокат Андрей Доманский. Об этом сам защитник сообщил РИА Новости.

«Обыск (жилого дома) закончился», — сообщил Доманский.

По его словам, украинские правоохранители на территории жилого дома «ничего не нашли и не изъяли».

Ранее ряд СМИ сообщил, что 17 января на Украине начались обыски в доме и офисе адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы задержанного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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Задержание главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского
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