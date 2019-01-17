Итальянские депутаты Европарламента требуют снизить зарплаты комиссаров

Рим, , 15:24 — REGNUM Депутаты Европарламента от правящего итальянского «Движения 5 звезд» потребовали снизить зарплаты еврокомиссаров, передает информагентство ANSA в четверг, 17 января.

По данным депутатов, «рядовые» комиссары зарабатывают 22 852 евро в месяц, вице-президенты Еврокомиссии — 24 852 евро в месяц, представитель Италии в комиссии, еврокомиссар по внешним делам Федерика Могерини — 25 845 евро в месяц, глава комиссии Жан-Клод Юнкер — 27 436 евро в месяц.

В Евросоюзе — более ста миллионов бедных, и такие «непомерные» зарплаты еврокомиссаров — настоящая «пощечина» для них, отмечают в «Движении 5 звезд».