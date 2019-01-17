Военные Афганистана начали кампанию против талибов*

Кабул, , 15:27 — REGNUM Правоохранительные службы Афганистана начали новую спецоперацию против боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 17 января Anadolu Ajansi.

Кампания началась в провинции Бадгис, в ходе ожесточенных столкновений были ликвидированы 28 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 28 боевиков были ранены.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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