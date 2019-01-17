Бойко заявил, что Порошенко приказал обладминистрациям «захватывать церкви»

Киев, , 15:09 — REGNUM Сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко обещает отменить закон №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины (по поводу подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)», в случае победы на президентских выборах. Соответствующее заявление Бойко сделал 17 января на брифинге в Киеве.

«Сегодня была принята вредная и опасная вещь (о законе №4128-д). Мы это отменим сразу после смены власти. Будет принят один закон — государству, политикам запрещается вмешиваться в дела церкви. Церковь должна жить отдельно от государства, так как это прописано в Конституции», — сказал Бойко.

Он сообщил, что администрация президента обязала облгосадминистрации захватывать церкви.

«Есть радикальные проявления, когда одна церковь захватила другую. Это разнарядка со стороны Администрации президента по областям. Каждая государственная администрация должна захватить несколько церквей. Они нанимают радикалов, чтобы те ездили и захватывали церкви… Это управляется действующей властью. Это не движение народа, который привык к своим церковникам… Будет вспышка радикализма, поскольку есть разнарядка из Администрации президента, чтобы по областям столько-то церквей перешло», — считает Бойко.

По его словам, действующая власть втягивает людей в религиозный конфликт и «раскачивает» ситуацию в стране.

«Религиозный конфликт — это чрезвычайно опасная вещь… Люди — умные, они понимают, что их втягивают в религиозный конфликт… Провалился весь этот предвыборных поход с томосом. Люди понимают, что их втягивают в предвыборную кампанию. Люди инстинктивно понимают, что им нужно держаться в стороне… Чем больше мы слышим от правящей коалиции, от действующего президента (Петр Порошенко — ред.) обещаний о независимости церкви, тем больше видим, как эта тема используется в качестве предвыборной и дальше расшатывает страну», — сказал Бойко.

Как сообщалось, 17 января Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины (по поводу подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)». Соответствующий документ поддержало 229 депутатов.

По словам депутата, главы фракции БПП Артура Герасимова, закон позволяет избежать столкновений и конфликтов на религиозной почве.

«Этот законопроект четко регламентирует процедуры перехода… Даже если община принимает решение остаться в лоне российской церкви, это её право. Она юридически защищена… Сегодня процедура перехода настолько защищена и настолько прописана, что никакой речи о столкновениях, недоразумениях быть не может», — добавил Герасимов.

Напомним, 20 декабря 2018 года парламент Украины принял закон о переименовании Украинской православной церкви. Он предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.