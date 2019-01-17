Закон под раскольников — в УПЦ отреагировали на скандальное решение Рады

Киев, , 15:11 — REGNUM Поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях» были приняты Верховной радой для ублажения и наполнения одной религиозной общины, заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов, сообщил 17 января официальный сайт УПЦ.

Священнослужитель отметил, что закон составлен таким образом, чтобы религиозные общины УПЦ начали массово перерегистрировать свои уставы.

«Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций», — заявил он.

Отметим, решение Верховной рады одобрил лидер украинских раскольников Филарет, который заявил, что канонической Украинской православной церкви следует искать себе «другое место на земле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины приняла скандальный закон №4128-д, названный некоторыми украинскими СМИ «законом о церковном рейдерстве». Опираясь на этот закон, сторонники неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) смогут «переводить» общины в подчинение к раскольникам, а также отнимать церковное имущество и захватывать храмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Рада приняла закон о переходе религиозных общин в ПЦУ