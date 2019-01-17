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Роскомнадзор повторно потребовал от BBC подтвердить соблюдение законов РФ

Политика

Служба требует подтвердить соблюдение закона о СМИ в той части, которая ограничивает прямой или косвенный контроль российских СМИ иностранными организациями

Роскомнадзор повторно потребовал от BBC подтвердить соблюдение законов РФ
Tim Loudon
BBC

Москва, 17 января 2019, 15:06 — REGNUM  Повторный запрос на предоставление данных о соблюдении российских законов направлен в адрес «Бритиш телевижн» — вещателя телеканала «BBC World News». Об этом сообщает 17 января пресс-служба Роскомнадзора.

В надзорной службе отметили, что полученные ранее документы о вещателе не закрывают весь перечень вопросов ведомства. В частности, Роскомнадзор требует подтвердить соблюдение закона о СМИ в той части, которая ограничивает прямой или косвенный контроль российских СМИ иностранными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января представитель ВВС заявил, что медиакорпорация работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, включая Россию, и готова предоставить все необходимые документы.

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