Совместные межкорейские проекты могут возобновить работу

Сеул, , 15:07 — REGNUM Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва заявила о возможном возобновлении межкорейских проектов в случае успешного исхода переговоров между КНДР и США. Речь идёт о промышленном парке в северокорейском Кэсоне и туристической зоне в горах Кымган, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В ближайшие недели состоится вторая личная встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, на которой помимо прочего может быть достигнут прогресс по вопросу частичного снятия санкций с КНДР. В частности, США могут согласиться на некоторые исключения для межкорейских проектов, что позволит вновь вернуть к работе заводы в Кэсонском промышленном парке и привлечь южнокорейских туристов на горные курорты КНДР.

Ранее к возобновлению их работы призвал Ким Чен Ын во время новогоднего обращения. В Сеуле также настроены оптимистично, однако без разрешения Совета Безопасности ООН фактически ничего сделать невозможно. США продолжают требовать от КНДР полного ядерного разоружения.