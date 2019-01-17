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Совместные межкорейские проекты могут возобновить работу

Политика

Решение зависит от исхода переговоров США и КНДР

Сеул, 17 января 2019, 15:07 — REGNUM  Министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва заявила о возможном возобновлении межкорейских проектов в случае успешного исхода переговоров между КНДР и США. Речь идёт о промышленном парке в северокорейском Кэсоне и туристической зоне в горах Кымган, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В ближайшие недели состоится вторая личная встреча лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, на которой помимо прочего может быть достигнут прогресс по вопросу частичного снятия санкций с КНДР. В частности, США могут согласиться на некоторые исключения для межкорейских проектов, что позволит вновь вернуть к работе заводы в Кэсонском промышленном парке и привлечь южнокорейских туристов на горные курорты КНДР.

Ранее к возобновлению их работы призвал Ким Чен Ын во время новогоднего обращения. В Сеуле также настроены оптимистично, однако без разрешения Совета Безопасности ООН фактически ничего сделать невозможно. США продолжают требовать от КНДР полного ядерного разоружения.

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Зарубежная хроника
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