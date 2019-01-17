Южная Корея и КНДР могут вместе отметить столетие Первомартовского движения

Сеул, , 15:27 — REGNUM Первомартовское движение 1919 года занимает в истории Кореи особое место и символизирует борьбу за независимость от японского колониального правления. В 2019 году и Южная, и Северная Корея будут отмечать столетие со дня его основания, и есть все основания полагать, что две страны проведут совместные праздничные церемонии, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Несмотря на различия в идеологиях, КНДР и Южная Корея едины в своём подходе к оценке исторической роли Первомартовского движения. Кроме того, совместные праздничные мероприятия могут помочь сближению двух государств и придать положительный импульс переговорному процессу.

Принципиальная договорённость о совместном праздновании юбилея была достигнута ещё в сентябре 2018 года во время встречи лидеров Севера и Юга — Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Об официальных переговорах по данному вопросу ничего не известно, однако общественные организации уже ведут подготовительным работу. В частности, ещё в ноябре Пхеньян посетила делегация южнокорейского Комитета по празднованию столетия Первомартовского движения. Эксперты же сходятся во мнении, что совместные мероприятия совершенно необходимы и могут быть реализованы при наличии политической воли с обеих сторон.