Южная Корея обсудит с Великобританией условия торговли после выхода из ЕС

Сеул, , 16:52 — REGNUM Представители Южной Кореи и Великобритании 23 января проведут рабочие переговоры для обсуждения вопросов двусторонних отношений после выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства иностранных дел. Подготовка встречи была ускорена после провала соглашения о «Брекзите» в британском парламенте 15 января.

Сеул стремится избежать негативных последствий от разрыва ЕС и Великобритании, если сторонам не удастся прийти к соглашению. Как бы то ни было, Южная Корея считает необходимым заранее подготовиться к любому исходу и обсудить широкий круг вопросов: от консульских и дипломатических нюансов до заключения нового соглашения о свободной торговле.

В случае, если не удастся подготовить такое соглашение до выхода Великобритании из ЕС, который намечен на 29 марта, южнокорейские компании понесут многомиллиардные убытки из-за высоких таможенных пошлин. На данный момент в Великобритании работают более 100 компаний, а общий товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг 14,4 миллиардов долларов.