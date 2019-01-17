Лагере Порошенко считают, что новый закон защитил права УПЦ

Киев, , 14:56 — REGNUM Сегодня, 17 января, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №4128-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины (по поводу подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)». Соответствующий документ поддержало 229 депутатов.

По словам депутата, главы фракции «Блок Петра Порошенко» Артура Герасимова, закон урегулировал процедуру перехода церковных приходов.

«Украинский парламент проголосовал за законопроект, которые позволяет украинским общинам свободно и демократично переходить из одной церкви в другую. Почему это важно? Потому что сегодня большое количество общин хочет присоединиться к Православной церкви Украины, к единой поместной автокефальной церкви Украины. К сожалению, то законодательство, которое существовало до сегодняшнего голосования, допускало определенные недоразумения, которые могли привести к неприятным ситуациям и столкновениям», — сказал Герасимов.

Он сообщил, что закон позволяет избежать столкновений и конфликтов на религиозной почве.

«Этот законопроект четко регламентирует процедуры перехода… Даже если община принимает решение остаться в лоне российской церкви, это её право. Она юридически защищена… Сегодня процедура перехода настолько защищена и настолько прописана, что никакой речи о столкновениях, недоразумениях быть не может», — добавил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года парламент Украины принял закон о переименовании Украинской православной церкви. Он предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Напомним, 17 января спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что проект закона № 4128-Д позволит избежать церковных конфликтов.