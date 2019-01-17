Южная Корея и США в марте проведут совместные командно-штабные учения

Сеул, , 16:07 — REGNUM Военные Республики Корея и США проведут в марте 2019 года командно-штабные учения Key Resolve. Также достигнуты предварительные договоренности о совместных военных манёврах в августе, сообщает южнокорейский информационный портал KBS.

Учения Key Resolve начнутся 4 марта и продлятся в течение двух недель. Отмечается, что их масштаб будет сокращён ввиду нормализации отношений с КНДР и общей стабилизации обстановки на Корейском полуострове. Главным образом в учениях примет участие командный состав штабов и административный персонал, а боевые действия будут смоделированы на компьютере.

Также стороны в данный момент обсуждают возможность сокращения крупномасштабных ежегодных манёвров Foal Eagle, чтобы не подрывать переговорный процесс с КНДР и не провоцировать Пхеньян. Вместо этого могут быть проведены дополнительные учения с применением компьютерной симуляции.