Национальная партия Белуджистана сохранит союз с правящей партией Пакистана

Исламабад, , 16:48 — REGNUM 16 января председатель Национальной партии Белуджистана (Пакистан) Ахтар Менгал провёл заседание исполнительного комитета партии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на заседании был поднят вопрос о сохранении альянса с правящей партией Пакистана, «Движение за справедливость». Общаясь с представителями СМИ после обсуждения, Ахтар Менгал заявил, что его партия недовольна правительством, так как оно не добилось успехов в увеличении занятости населения и поиске похищенных и пропавших граждан. Несмотря на это, Национальная партия Белуджистана не выйдет из коалиции с правящей партией и продолжит сотрудничество с правительством.

Ранее сообщалось о том, что две ведущие оппозиционные партии Пакистана, «Народная партия» и «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» сформировали антиправительственную коалицию.