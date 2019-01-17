Турция депортировала гражданина Нидерландов, подозреваемого в терроризме

Анкара, , 14:53 — REGNUM Власти Турции депортировали из страны голландского журналиста, подозреваемого в связях террористической группировкой, сообщает 17 января Anadolu Ajansi.

Реакция правоохранительных органов последовала после информации, полученной от коллег из Нидерландов. Информация о том, о какой именно террористической группировке идет речь, — не сообщается.

«Из-за серьезной террористической угрозы мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями и союзниками, в том числе и с Нидерландами», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом привело к тому, что власти Турции сумели выявить и нейтрализовать десятки тысяч человек, подозреваемых в преступной деятельности.

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