Четверг, 17 Января 2019 года
14:55:18 МСК

Турция депортировала гражданина Нидерландов, подозреваемого в терроризме

Политика

Он работал журналистом

Анкара, 17 января 2019, 14:53 — REGNUM  Власти Турции депортировали из страны голландского журналиста, подозреваемого в связях террористической группировкой, сообщает 17 января Anadolu Ajansi.

Реакция правоохранительных органов последовала после информации, полученной от коллег из Нидерландов. Информация о том, о какой именно террористической группировке идет речь, — не сообщается.

«Из-за серьезной террористической угрозы мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями и союзниками, в том числе и с Нидерландами», — говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом привело к тому, что власти Турции сумели выявить и нейтрализовать десятки тысяч человек, подозреваемых в преступной деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Манбидже задержали планировавших новые теракты боевиков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить