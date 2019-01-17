Организатор теракта на рынке в Оркзаи в Пакистане ликвидирован полицией

Исламабад, , 16:59 — REGNUM 16 ноября полиция города Хангу (пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва) сообщила об успешном рейде сил безопасности.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, офицер местной полиции Мухаммад Халид заявил, что в ходе рейда были ликвидированы четверо террористов, среди которых — Мухаммад Ислам, один из организаторов теракта на рынке в городе Оркзаи. Взрыв, прогремевший 23 ноября 2018 года, унёс жизни 33 пакистанцев. Совет Безопасности ООН осудил кровавый теракт.

Полиция Хангу отметила, что рейд был проведён по информации местных жителей. При захвате террористы оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены.