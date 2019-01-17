Четверг, 17 Января 2019 года
17:00:03 МСК

Организатор теракта на рынке в Оркзаи в Пакистане ликвидирован полицией

Политика

Жертвами теракта в ноябре 2018 года стали 33 человека

Исламабад, 17 января 2019, 16:59 — REGNUM  16 ноября полиция города Хангу (пакистанская провинция Хайбер-Пахтунхва) сообщила об успешном рейде сил безопасности.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, офицер местной полиции Мухаммад Халид заявил, что в ходе рейда были ликвидированы четверо террористов, среди которых — Мухаммад Ислам, один из организаторов теракта на рынке в городе Оркзаи. Взрыв, прогремевший 23 ноября 2018 года, унёс жизни 33 пакистанцев. Совет Безопасности ООН осудил кровавый теракт.

Полиция Хангу отметила, что рейд был проведён по информации местных жителей. При захвате террористы оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить