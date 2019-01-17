Оппозиционные партии в Пакистане сформировали альянс

Исламабад, , 15:01 — REGNUM Пакистанские оппозиционные партии в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента) провели совместное заседание, в ходе которого было решено разработать общую стратегию противостояния правительству.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на заседании присутствовали лидеры «Пакистанской народной партии» Асиф Али Зардари и Билавал Бхутто-Зардари, а также председатель «Пакистанской Мусульманской лиги (Наваз)» Шехбаз Шариф. По итогам заседания, оппозиционеры заявили о создании совместного комитета и единой стратегии. Партии недовольны экономическими неудачами правительства, а также результатами тендера на строительство Мохмандской ГЭС, который выиграла компания, ранее принадлежавшая советнику премьер-министра.

Об официальном формовании коалиции не сообщается, однако то, что две крупнейшие оппозиционные партии договорились о противодействии правительству, можно считать началом нового витка политической борьбы в стране.