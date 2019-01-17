Премьер Пакистана: оппозиция давит на правительство, чтобы избежать суда

Исламабад, , 16:21 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил своё отношение к демонстративному выходу депутатов от оппозиционных партий из зала заседаний Национальной Ассамблеи (нижняя палата парламента).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, общаясь с представителями СМИ, пакистанский премьер заявил, что подобный ход — попытка оказать давление на правительство, чтобы избежать справедливого наказания за коррупционные преступления. По словам Имрана Хана, «к сожалению, для богатых и бедных в Пакистане существуют разные законы». Он также отметил, что избрание в парламент «будто даёт легитимное право обворовывать страну».

Ранее представители оппозиционных партий покинули Национальную Ассамблею после того, как оппозиционный лидер Шехбаз Шариф публично осудил результаты тендера на строительство Мохмандской ГЭС, который выиграла компания, ранее принадлежавшая советнику премьер-министра Разаку Дауду. Оппозицию насторожило, что в тендере был только один победитель, хотя изначально предполагалось участие как минимум двух подрядчиков.