Бангладеш намерено вернуть в страну лидера оппозиции и коррупционера

Дакка, , 16:18 — REGNUM Министр юстиции Бангладеш Анисул Хак сообщил журналистам, что правительство «уже начало работу по возвращению на родину Тарека Рахмана» — сына лидера главной оппозиционной партии страны Халеды Зии. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», с этим заявлением министр выступил перед студентами Бангладешского института юстиции. «Правительство будет принимать все возможные меры для того, чтобы возвращать скрывающихся за границей преступников», заявил Анисул Хак.

Тарек Рахман является сыном лидера Бангладешской националистической партии и одновременно официальным представителем этой партии в Лондоне. Как сообщалось ранее, Тарек Рахман заочно осужден по делу о коррупционном скандале по делу благотворительного фонда Наико. На судебное разбирательство он в Бангладеш не приехал. В настоящее время правительство Бангладеш пытается вернуть его на родину для отбытия наказания в местах лишения свободы.