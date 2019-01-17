Четверг, 17 Января 2019 года
16:18:54 МСК

Бангладеш намерено вернуть в страну лидера оппозиции и коррупционера

Политика

Правительство Бангладеш начало работать над возвращением в страну живущего в Лондоне сына оппозиционного лидера

Дакка, 17 января 2019, 16:18 — REGNUM  Министр юстиции Бангладеш Анисул Хак сообщил журналистам, что правительство «уже начало работу по возвращению на родину Тарека Рахмана» — сына лидера главной оппозиционной партии страны Халеды Зии. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», с этим заявлением министр выступил перед студентами Бангладешского института юстиции. «Правительство будет принимать все возможные меры для того, чтобы возвращать скрывающихся за границей преступников», заявил Анисул Хак.

Тарек Рахман является сыном лидера Бангладешской националистической партии и одновременно официальным представителем этой партии в Лондоне. Как сообщалось ранее, Тарек Рахман заочно осужден по делу о коррупционном скандале по делу благотворительного фонда Наико. На судебное разбирательство он в Бангладеш не приехал. В настоящее время правительство Бангладеш пытается вернуть его на родину для отбытия наказания в местах лишения свободы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить