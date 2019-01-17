Суд Польши признал неконституционным закон о злодеяниях бандеровцев

Варшава, , 14:51 — REGNUM Конституционный суд Польши признал противоречащими конституции правки в закон об институте национальной памяти, сообщил 17 января польский ресурс Onet.pl.

Поправки обжаловал президент Польши Анджей Дуда, который счёл неточными понятия «украинские националисты» и «Восточная Малопольша».

Польские правоохранительные органы не смогут возбуждать уголовные дела против тех, кто отрицает преступления бандеровцев во время Второй Мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, Дуда инициировал судебное рассмотрение скандального польского закона в конце июня 2018 года. Ранее Польша отменила наказание за обвинение поляков в соучастии в преступлениях нацистов.

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