МВФ готов поддержать Шри-Ланку в преодолении экономического кризиса

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:51 — REGNUM Директор-распорядитель международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе встречи с министром финансов Шри-Ланки Мангалой Самаравирой и главой центрального банка Шри-Ланки Индраджитом Кумарасвами в Вашингтоне заявила о готовности оказать поддержку в разрешении экономического кризиса в стране.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», делегация МВФ прибудет в Шри-Ланку в феврале 2019 года для уточнения деталей предоставления финансовой помощи, которая возобновилась после преодоления политического кризиса, охватившего страну в октябре 2018 года. Основной причиной приостановки помощи со стороны МВФ стала отставка премьер-министра Ранила Викрамасингхе, главного политического сторонника рыночной экономики в стране.

Шри-Ланка уже получила пять переводов финансовых средств от МВФ суммарным объемом 1,04 миллиарда долларов США. Ожидается осуществление шестой транзакции объемом 250 миллионов долларов США. Финальный перевод должен прийтись на середину 2019 года.