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Президенты Шри-Ланки и Филиппин обсудили политическое сотрудничество

Политика

Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена прибыл на Филиппины с официальным пятидневным визитом по приглашению президента Родриго Дутерте

Шри-Джаяварденепура-Котте, 17 января 2019, 17:14 — REGNUM  Президент Шри-Ланки Матхрипала Сирисена прибыл в столицу Филиппин город Манила с официальным пятидневным визитом по приглашению президента страны Родриго Дутерте. Визит стал первым в 2019 году визитом иностранного лидера на Филиппины и вторым визитом президента Шри-Ланки за всю историю двусторонних отношений.

По сообщению новостного агентства Шри-Ланки «Коломбо Пейдж», переговоры между лидерами двух стран прошли 16 января 2019 года. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди них вопросы политического, экономического и культурного сотрудничества, а также особое внимание было уделено частным контактам граждан Шри-Ланки и Филиппин. Переговоры стали продолжением процесса расширения взаимодействия между двумя странами, последней вехой в котором стало создание механизма осуществления политических консультаций в октябре 2018 года.

Кроме того, в ходе своего визита Матхрипала Сирисена посетит Азиатский банк развития, который располагается в Маниле, а также международный институт рисоводства в Лос-Баньос.

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Зарубежная хроника
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