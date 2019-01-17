Оппозиция обвинила премьера Индии в систематическом уничтожении экономики

Нью-Дели, , 15:13 — REGNUM Официальный представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Гаурав Валлабх в ходе пресс-конференции обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в систематическом уничтожении экономики страны. Он заявил, что политика действующего правительства ставит под угрозу будущее молодежи, фермеров и маргинальных социальных групп.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Гаурав Валлабх заявил, что правительство уничтожает неорганизованный сектор экономики, а аграрная политика Нарендры Моди способствует углублению кризиса сельскохозяйственного производства. Основными инструментами «уничтожения» экономики официальный представитель ИНК назвал демонетизацию и «ущербный» налог на товары и услуги.

Гаурав Валлабх также предложил премьер-министру выступить с речью перед народом Индии и принести официальные извинения за ошибки своего правительства.