Четверг, 17 Января 2019 года
15:25:43 МСК

Оппозиция обвинила премьера Индии в систематическом уничтожении экономики

Политика

Официальный представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в систематическом уничтожении экономики страны

Нью-Дели, 17 января 2019, 15:13 — REGNUM  Официальный представитель оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Гаурав Валлабх в ходе пресс-конференции обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в систематическом уничтожении экономики страны. Он заявил, что политика действующего правительства ставит под угрозу будущее молодежи, фермеров и маргинальных социальных групп.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Гаурав Валлабх заявил, что правительство уничтожает неорганизованный сектор экономики, а аграрная политика Нарендры Моди способствует углублению кризиса сельскохозяйственного производства. Основными инструментами «уничтожения» экономики официальный представитель ИНК назвал демонетизацию и «ущербный» налог на товары и услуги.

Гаурав Валлабх также предложил премьер-министру выступить с речью перед народом Индии и принести официальные извинения за ошибки своего правительства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить