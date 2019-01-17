Глава СВР: Солсбери — грязная провокация Лондона. И где Скрипали?

Москва, , 14:36 — REGNUM Инцидент с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является провокацией Лондона, которую сопровождает уничтожение улик и сокрытие следов преступления. Об этом заявил журналистам 17 января глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Речь идет о грязной провокации. Британские власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики, так происходило уже в первые дни после инцидента, отметил он.

Более того, местонахождение самих Скрипалей почему-то скрывают, напомнил Нарышкин. Так, российские дипломаты до сих пор не могут пообщаться с ними.

Так Нарышкин прокомментировал согласование дипломатами 28 стран Евросоюза санкций против четверых человек, обвиняемых Британией в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Двое из этих четверых — называемые «офицерами ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов, которые ездили в Британию туристами и чьи снимки потом предъявлялись Лондоном в качестве улики. Имена еще двоих фигурантов черного списка пока не названы.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо российских граждан и пятеро граждан Сирии первыми войдут в перечень списка Евросоюза в рамках утверждённого Брюсселем осенью 2018 года нового режима введения санкций по химическому оружию.

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Напомним, 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери — такова версия Лондона — нервно-паралитическим веществом. Утверждалось, что яд якобы разработан в России, что говорит о причастности Москвы к инциденту.

Российские власти категорически отвергли обвинения и не раз призывали Лондон к совместному расследованию. Более того, российский МИД уличил премьер-министра Терезу Мэй во лжи: её утверждения о разработке яда в России опровергла британская же лаборатория Портон-Даун. Внятных доказательств вины России британская сторона так и не предоставила.

Отметим также беспокойство российских дипломатов за судьбу Скрипалей. 8 января в посольстве России в Великобритании вновь указали на нарушение Лондоном своих международно-правовых обязательств.

Власти страны отказывают России в консульском посещении своих граждан РФ и скрывают их местонахождение, при этом истинные обстоятельства мартовского инцидента не установлены. Это дает основания подозревать, что Скрипали удерживаются насильно.

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Племянница Сергея Скрипаля Виктория в январе рассказала, что на связь с родственниками он не выходил с февраля 2018 года. Не исключено, что его нет в живых. Его дочь Юлия последний раз общалась с родственниками в июле 2018 года, когда поздравляла бабушку с юбилеем. С тех пор от нее не было сообщений.

Виктория добавила, что «Россию можно очень хорошо шантажировать», утверждая, что Скрипаль жив.

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