США поставит в Индию вооружений на 18 млрд долларов

Нью-Дели, , 15:42 — REGNUM Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла в своей речи на приеме, организованном индийско-американским предпринимательским советом 16 января 2019 года, заявил, что торговые отношения двух стран значительно расширились за 2017−2018 годы. Он сообщил о намерении Индии закупать в США природный газ общей стоимостью пять миллиардов долларов ежегодно. В отношении оборонной сферы посол отметил, что Индия ожидает поставки военного оборудования, которая обошлась в 18 миллиардов долларов США.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Харш Вардхан Шрингла также сообщил, что частные индийские авиакомпании заключили ряд соглашений с американскими поставщиками на поставку 300 самолетов стоимостью 40 миллиардов долларов США.

Кроме того, посол отметил, что отношения США и Индии не ограничиваются только торговлей. Он указал, что на сегодняшний день в США обучается 227 тысяч студентов из Индии, посредством которых американские университеты получили 6,5 миллиардов долларов США.