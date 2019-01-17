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США поставит в Индию вооружений на 18 млрд долларов

Политика

Индия планирует закупать в США природный газ общей стоимостью пять миллиардов долларов США ежегодно, а также ожидает осуществления поставки военного оборудования на 18 миллиардов долларов США

Нью-Дели, 17 января 2019, 15:42 — REGNUM  Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла в своей речи на приеме, организованном индийско-американским предпринимательским советом 16 января 2019 года, заявил, что торговые отношения двух стран значительно расширились за 2017−2018 годы. Он сообщил о намерении Индии закупать в США природный газ общей стоимостью пять миллиардов долларов ежегодно. В отношении оборонной сферы посол отметил, что Индия ожидает поставки военного оборудования, которая обошлась в 18 миллиардов долларов США.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Харш Вардхан Шрингла также сообщил, что частные индийские авиакомпании заключили ряд соглашений с американскими поставщиками на поставку 300 самолетов стоимостью 40 миллиардов долларов США.

Кроме того, посол отметил, что отношения США и Индии не ограничиваются только торговлей. Он указал, что на сегодняшний день в США обучается 227 тысяч студентов из Индии, посредством которых американские университеты получили 6,5 миллиардов долларов США.

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Зарубежная хроника
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