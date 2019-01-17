Правительство Индии увеличит квоты для бедных слоев населения

Нью-Дели, , 14:45 — REGNUM Министр развития человеческих ресурсов Индии Пракаш Джавадекар в ходе пресс-конференции заявил, что квоты для беднейших слоев населения на поступление в высшие учебные заведения будут повышены с 10% мест до 25% мест, начиная с 2019—2020 академического года. Повышение квоты будет достигнуто посредством увеличения общего количества мест для абитуриентов.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», решение о расширении количества мест было принято в ходе встречи, в которой приняли участие представители министерства развития человеческих ресурсов Индии, члены университетского комитета по субсидиям, а также сотрудники всеиндийского совета по техническому образованию.

Тем не менее, точное количество мест, которые будут добавлены к общему числу обучающихся в высших учебных заведениях, названо не было. На пресс-конференции Пракаш Джавадекар заявил, что программа имплементации решения, в которой будут содержаться все статистические данные, будет опубликована до 21 января 2019 года.