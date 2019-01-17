Япония не надеется на решение проблемы похищенных КНДР японцев

Токио, , 15:44 — REGNUM 16 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с представителями правящей Либерально-демократической партии Японии. В ходе встречи стало ясно, что пессимизм относительно разрешения проблемы похищенных спецслужбами КНДР японцев в 1970-е и 1980-е годы только растет. Причиной этому является заметное ухудшение отношений между Японией и Южной Кореей, на которую возлагались большие надежды как на возможного посредника.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», ситуацию также усугубляет тот факт, что Северная Корея отказывается связываться с Японией по дипломатическим каналам. «Отношения между двумя странами находятся в безвыходном положении», — заявил высокопоставленный чиновник из МИД. Премьер-министр лишь отметил, что он со своей стороны будет продолжать искать выход из ситуации.