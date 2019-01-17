Четверг, 17 Января 2019 года
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Япония обяжет крупные компании нанимать независимых директоров

Политика

Япония подготовила проект предложения об обязательстве крупных фирм иметь «внешних» директоров

Токио, 17 января 2019, 14:50 — REGNUM  16 января рабочая группа Законодательного совета Японии, консультирующая министерство юстиции Японии, подготовила проект пересмотра корпоративного законодательства. Группа предложит внести наличие независимого директора в качестве обязательного для крупных фирм.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», в феврале группа представит проект на рассмотрение министру юстиции Такаси Ямасите. Когда проект будет одобрен, он будет представлен в парламенте. Предлагаемое правило о независимом управляющем будет иметь силу для ограниченного числа компаний, подпадающих под соответствующие критерии: размер капитала, займов и т. д.

В Законодательном совете убеждены, что наличие независимого директора улучшит корпоративное управление, так как будет играть роль третьей стороны и независимого контроля.

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Зарубежная хроника
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