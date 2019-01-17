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Громкая вывеска: о визите Собчак на Украину

Политика

Просто Собчак лишний раз напомнила о себе

Москва, 17 января 2019, 14:31 — REGNUM  Своим визитом в горячую точку постсоветской политики (коей Украина, несомненно, является) Ксения Собчак лишний раз напомнила о себе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Сам по себе визит — это громкая вывеска для СМИ, что, в свою очередь, подогревает интерес к Собчак и как к медийной персоне, и, собственно, как к политику», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в столицу Украины 17 января 2019 года неожиданно приехала журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Об этом она сама сообщила в Instagram Stories.

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