Доклад об обороне космоса: Франция должна иметь свое оружие

Париж, , 14:35 — REGNUM Авторы доклада об оборонном космическом секторе Франции Оливье Бехт и Стефан Тромпилль выступают за развитие стратегии космической обороны, сообщает 17 января La Tribune.

«Мы считаем, что пространство является полем конфликта. Куда бы ни пришел человек, он приносит войну. Недавно человек пришел в киберпространство. Теперь, мы говорим о кибервойне. Мы также исходим из того, что война в космосе уже началась в форме шпионажа, захвата спутников и милитаризации космоса в целом. США, Китай, Россия преследуют эту стратегию», — пояснил Оливье Бехт, член французской политической партии «Действовать».

По его словам, лучший способ нейтрализовать угрозу из космоса для Франции — это разместить свое оружие. «Франция должна принять глобальную доктрину в области космоса: если ее интересы, или, возможно, интересы Европы, подвергнутся нападкам, то нет никаких причин для того, чтобы не наступать в ответ», — заявил он.

В докладе также говорится об «огромном влиянии», которое гражданские спутники оказывают на транспорт, банковские операции, телефоны, интернет, телевидение. Если они буду выведены из строя в космосе, на Земле начнется хаос.

Сообщается, что стоимость законопроекта о военном программировании для достижения удовлетворительного уровня защиты в космической сфере составит 2 — 3 млрд евро.

В свою очередь, издание отмечает, что Франция намерена вложить 300 миллиардов евро в оборону космоса.

В качестве наступательного оружия авторы доклада рекомендуют оснастить спутники различными типами ионных лазеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года министр обороны Франции Флоранс Парли обвинила Россию в нападении на французский спутник, заявив, что тот «приблизился, слишком близко».

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