Мамедъяров и Мнацаканян провели в Париже переговоры о переговорах

Станислав Тарасов, , 14:28 — REGNUM

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Армении Зограб Мнацаканян провели в Париже встречу. На ней присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Сопредседатели вначале встретились отдельно, затем совместно с министрами.

Напомним, что это была четвертая встреча двух министров. Статус трех предыдущих встреч министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции по итогам 2018 года квалифицировал как «пока ознакомительные». Что касается четвертой, парижской, то она, во всяком случае со стороны МИД Азербайджана, названа как «обсуждение переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта». То есть переговоры о переговорах или, согласно МГ ОБСЕ, изучение «основных принципов и параметров для нынешнего этапа переговорного процесса». В то же время бросаются в глаза некоторые новые важные особенности. Пресс-службы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении опубликовали почти идентичное позитивное заявление. Это наводит на мысль, что текст согласовывался сторонами.

«Переговоры длились более 4-х часов. Это был очень полезный и положительный обмен мнениями с целью, в частности, установления понимания и доверия, — отмечается в заявлении. — Стороны договорились продолжить переговоры в следующем месяце. Стороны в ходе переговоров обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку населения двух сторон к миру, безопасности и устойчивому региональному развитию».

Впервые публично обозначен тезис о подготовке населения двух стран к миру. Это первое. Второе. Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с более пространным заявлением, в котором содержится важная уточняющая позиция: сопредседатели рассмотрели следующие шаги «на пути возможного саммита между лидерами Азербайджана и Армении, чтобы дать сильный импульс динамике переговоров», а также обозначили «важность возможных взаимовыгодных инициатив, направленных на реализацию экономического потенциала региона». Наконец, третье. Обозначен и тезис о важности появления политического доверия между конфликтующими сторонами, что связано с соблюдением достигнутых в Душанбе устных договоренностей между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой правительства Армении Николом Пашиняном о снижении напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон.

Тем не менее парижская встреча и переговоры глав МИД Азербайджана и Армении по-прежнему содержат неразгаданную интригу. Сам факт многочасового переговорного процесса позволяет утверждать, что стороны имеют на столе определенные предложения, которые анализируются и обсуждаются. Ясно и то, что Баку и Ереван действуют по компромиссному сценарию, но его содержание не раскрывается. Почему? Неужели Баку и Ереван опасаются критических суждений экспертного сообщества или отдельных политиков? И как и на каком материале они собираются реализовывать «подготовку населения двух стран к миру»? В этой связи вполне уместными выглядят задаваемые некоторыми экспертами вопросы. Например, какие принципы урегулирования нагорно-карабахского конфликта лежат в основе переговорного процесса, обсуждается ли вопрос о подключении к этому процессу Степанакерта, затрагиваются ли договоренности в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве.

А главное, в чем конкретно проявляется конструктивизм в подходах конфликтующих сторон и где и на каком направлении возможна «развязка», на что намекает глава МИД России. Возможно, в будущем ответы на эти вопросы так или иначе будут получены. Сам факт того, что министры Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы готовят саммит Алиев — Пашинян свидетельствует о том, что лидеры двух стран все же выходят на определенные решения, которые представляются им позитивными. Скорее всего, речь идет о начале нового многоходового этапа в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, когда, по словам Лаврова, «при наличии доброй воли Еревана и Баку и поддержке международного сообщества» поэтапно будут раскрываться какие-то карты.

Мнацаканян и Мамедъяров договорились продолжить встречи в подобном формате уже в феврале. В свою очередь, сопредседатели намерены в ближайшее время совершить визиты в Азербайджан и Армению и провести переговоры с лидерами этих стран. Динамика переговоров ускоряется и нужно ждать определенных результатов.