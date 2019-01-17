Беглов формирует команду не под выборы, а на перспективу

Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов своими новыми назначениями на посты в Смольном задает вектор развития города на перспективу, при этом обращается к опытным местным кадрам. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА), политолог Павел Данилин.

Напомним, 17 января стало известно, что Беглов назначил новых руководителей сразу шести комитетов. Ранее, 15 января, были назначены новые главы четырех комитетов. Многие из назначенцев уже имеют опыт работы в управленческой системе города.

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«Александр Беглов формирует вокруг себя мощную команду для решения задач по развитию города. У него есть план по изменению системы управления городом и по созданию драйверов развития», — констатировал Павел Данилин.

В этой связи, считает эксперт, очень важно посмотреть на персональный состав тех, кто назначается на посты глав комитетов городской администрации.

«Наиболее показательным из тех назначений, которые произведены 17 января, является назначение Дмитрия Лисовца председателем комитета по здравоохранению. Лисовец был заместителем главврача Городской больницы №40, он хорошо разбирается и в вопросах медицины, и, главное, в вопросах организации системы здравоохранения, поскольку больница, в которой он долгое время проработал, является комплексным медицинским учреждением.

Очень важно, что новая команда — молодая, средний возраст — чуть выше 40 лет. Кроме того, все назначенцы — местные кадры, родившие в городе или учившиеся в нем и работавшие долгое время. Например, назначенная главой Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина, хотя и не родилась в Петербурге, с 2008 года в прокуратуре Петербурга занималась вопросами безопасности, разбиралась с жалобами жителей, знает интересы петербуржцев.

Очень важно назначение Александра Бельского председателем Комитета территориального развития Санкт-Петербурга, потому что в Петербурге очень сложная система выборов, очень много интересов сходится на муниципальном уровне. Назначение Бельского — позитивный сигнал: Беглову нужно будет много общаться с главами муниципалитетов, районов, муниципальными депутатами. Это будет политика согласований, и Бельский будет как раз на своем месте.

Отвечая на вопрос о том, какими соображениями — предвыборными или долгосрочными — продиктованы новые назначения в Смольном, Павел Данилин подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет только о предстоящих перед выборами месяцах, но — о перспективе на ближайшие годы.

«Это не предвыборная тема, совсем нет! Например, назначение главой комитета по инвестициям Романа Голованова. Он приходит в Смольный с поста директора департамента Внешэкономбанка. В Петербурге сейчас есть проблема с тем, что инвесторы либо неохотно приходят в город, либо даже покидают его. Привлечение инвестиций, работа с инвесторами — процесс долгосрочный, поэтому в таком назначении нет никакой предвыборной составляющей. Человек приходит из Москвы, с высочайшей позиции, не для того, чтобы полгода поработать, а — надолго.

То же самое можно сказать в отношении Юрия Калабина, возглавившего Комитет по промышленной политике и инновациям. Здесь тоже будет очень много работы, связанной и с инвесторами, и с развитием производства в городе. Конечно же, это задачи не сиюминутные, а долгосрочные», — резюмировал Павел Данилин.

В ближайшие дни волна кадровых отставок и назначений в Смольном продолжится. В частности, по данным СМИ, поменяется глава комитета финансов, главы других комитетов, а также несколько членов правительства города в ранге вице-губернаторов. Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года были отправлены в отставку вице-губернаторы Михаил Мокрецов и Игорь Албин.

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Новые изменения в кадровом составе Смольного были анонсированы Бегловым на совещании с членами городского правительства 14 января. Он также призвал вернуться в город выходцев из Северной столицы, работающих сегодня в других регионах.

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