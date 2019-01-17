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Правительство Японии пересмотрит программу Cool Japan

Политика

Основой новой стратегии станут социальные сети

Токио, 17 января 2019, 17:01 — REGNUM  Правительство Японии пересмотрит программу Cool Japan, правительственный проект по продвижению японской современной культуры за рубежом. Правительство планирует применить «мягкую силу» через инновационные и цифровые технологии.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», стратегия Cool Japan была разработана в 2015 году, однако, по словам представителей правительства, за эти годы многое изменилось и пришло время продвигать японскую культуру, используя социальные сети и другие IT-ресурсы.

В рамках новой стратегии будут создаваться новые приложения, которые расскажут о японской истории и других интересных фактах, проводя так называемые «онлайн-экскурсии».

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Зарубежная хроника
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