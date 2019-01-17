Токио, , 17:01 — REGNUM Правительство Японии пересмотрит программу Cool Japan, правительственный проект по продвижению японской современной культуры за рубежом. Правительство планирует применить «мягкую силу» через инновационные и цифровые технологии.

По сообщению японской новостной газеты «Тюнити Симбун», стратегия Cool Japan была разработана в 2015 году, однако, по словам представителей правительства, за эти годы многое изменилось и пришло время продвигать японскую культуру, используя социальные сети и другие IT-ресурсы.

В рамках новой стратегии будут создаваться новые приложения, которые расскажут о японской истории и других интересных фактах, проводя так называемые «онлайн-экскурсии».