Четверг, 17 Января 2019 года
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В афганской провинции Нангархар убито 17 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

Джелалабад, Афганистан, 17 января 2019, 16:09 — REGNUM  Официальные представители Национальной армии Афганистана в провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 17 боевиков, связанных с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны провели операцию по уничтожению боевиков на территории уездов Ачин и Хогьяни провинции Нангархар.

По словам официальных представителей Национальной армии Афганистана в провинции Нангархар, убитые боевики проходили подготовку нападений на сотрудников сил безопасности и в организацию терактов.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали вышеупомянутую информацию.

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Зарубежная хроника
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