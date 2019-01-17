Парламент Мексики принял закон о создании Национальной гвардии

Мехико, , 14:19 — REGNUM Депутаты парламента Мексики одобрили конституционную реформу, необходимую для создания новой силовой структуры — Национальной гвардии Мексики, передает канал TeleSur.

Голосование в парламенте проходило 16 января. Реформу поддержали 362 депутата, 119 проголосовали «против», 4 человека воздержались. Принятие конституционной реформы требовало одобрения двух третей парламентариев. В основном ее поддержали депутаты правящей партии Morena и Институционно-революционной партии.

Национальная гвардия будет представлять собой полицейскую структуру военизированного типа, подчиняющуюся военному министерству. Ее цель — обеспечение общественной безопасности в стране, главным образом — борьба с наркокартелями.

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