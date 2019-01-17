Депутатам Госдумы расскажут, чьи ядерные отходы будут хранить в Приморье

Москва, 17 января 2019, 14:07 — REGNUM В Госдуме хотят услышать позицию правительства относительно строительства в Приморском крае регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января. Вопрос возник в том числе в связи с появившейся в СМИ информацией о возможном завозе ядерных отходов из Японии для хранения на территории Приморского края.
Депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Корниенко выступили с протокольным поручением комитету по международным делам «запросить в правительстве РФ информацию об условиях участия Японии и реализации проекта».
Также поручение дается комитету Госдумы по экологии запросить в правительстве информацию о конкретных целях и необходимости строительства в Приморье вблизи ЗАТО Фокино (бухта Сысоева) в 40 км от города Владивостока (по прямой через Уссурийский залив) Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов и мерах по обеспечению безопасности населения и предотвращению вреда окружающей среды.
Парламентарии указали, что жители Приморья выступают против строительства центра, указывают на его близость к населенным пунктам, сейсмоопасность и отсутствие широкого общественного обсуждения.
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Вместе с тем глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») сообщил, что комитет владеет информацией и готов поделиться ей с депутатами.
«Мы запросили сегодня информацию у «Росатома» и у правительственных структур и готовы поделиться информацией с авторами поручения», — сказал он.
Таким образом, авторы сняли свое протокольное поручение с повестки, так как оно уже исполнено.
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