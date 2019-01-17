Четверг, 17 Января 2019 года
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Талибы* взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ В результате совершенного теракта погибло четыре человека, в том числе один мирный житель, еще 114 получили ранения различной степени тяжести

Талибы* взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле
Взрыв. Афганистан

Кабул, 17 января 2019, 15:35 — REGNUM  Официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали официальное заявление, согласно которому эта террористическая группировка берет на себя ответственность за совершенный в Кабуле теракт.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», 14 декабря на окраине столицы Афганистана — города Кабул — недалеко от здания, используемого международными организациями для размещения иностранцев, произошел взрыв транспортного средства, к которому было прилеплено взрывное устройство. В результате террористической атаки погибло четыре человека (три военных и один мирный житель), 114 человек получили ранения. Состояние 30 человек оценивается как критическое. Среди пострадавших числятся 24 ребенка и 14 женщин.

Согласно заявлению движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), целью этой террористической атаки были «иностранные захватчики». По словам официальных представителей Национальных сил безопасности и обороны, никто из иностранцев не пострадал.

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Зарубежная хроника
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