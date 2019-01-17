Роскомнадзор не удовлетворен ответом BBC о соблюдении законов РФ

Москва, , 13:53 — REGNUM В адрес вещателя телеканала «BBC World News» направлен повторный запрос о сведениях, касающихся соблюдения российских законов. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Отмечается, что ранее ведомство получило в установленный срок запрошенные ранее документы о вещателе «Бритиш телевижн», но информация в них исчерпывающей не является. Речь идет о соблюдении требований закона о СМИ в части ограничения прямого или косвенного контроля отечественных СМИ зарубежными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января представитель британской медиакорпорации заверил, что ВВС работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, включая Россию, и готова предоставить все необходимые документы.

Ранее стало известно о выявлении в материалах Русской службы BBC сообщений, содержащих «идеологические установки международных террористических организаций».

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