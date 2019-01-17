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Мосгорсуд отказался возвращать пистолет фигуранту «дела Вороненкова»

Политика

Речь идет об оружии, подаренном экс-полковнику ФСБ бывшим премьер-министром Киргизии

Москва, 17 января 2019, 13:52 — REGNUM  Дело о возвращении пистолета Glock бывшему фигуранту по «делу депутата Вороненкова» экс-полковнику ФСБ Андрею Мурзикову направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщили 17 января в Московском городском суде.

Отмечается, что речь идет об оружии, подаренном Мурзикову премьер-министром Киргизии Алмазбеком Атамбаевым, который впоследствии стал главой республики.

Таким образом, Мосгорсуд отменил решение Тушинского районного суда, который 29 октября 2018 года разрешил вернуть Мурзикову пистолет, ранее изъятый в качестве вещественного доказательства по делу о рейдерском захвате недвижимости в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что в Москве неизвестные похитили украинского «криминального авторитета» Юрия Василенко, который является главным фигурантом уголовного дела об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

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