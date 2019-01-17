Почему Мэй осталась «у руля»: мнение эксперта

Москва, , 13:50 — REGNUM В Великобритании парламент понимает, что кратчайшим путём решить проблему выхода из ЕС можно только сохранив настоящее правительство. До официальной даты Брексит остаётся чуть более двух месяцев, потому нет времени на формальности, посвящённые смене правительства, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«Похоже, это основная причина, по которой Тереза Мэй осталась «у руля» и ее поддержало большинство. Получается, 15 января голосовали не против правительства, а действительно против плана по выходу из ЕС. Но сложности все равно есть — ведь текущие условия соглашения устраивают Европу и европейцы уже высказывались — либо с оговорёнными ранее условиями, либо вообще без условий состоится Брексит», — пояснила эксперт.

Однако эти условия не устраивают британцев. Поэтому, если все-таки в Великобритании договорятся о новом плане, далеко не факт, что его поддержат страны ЕС. Тут Мэй нужно очень постараться, чтобы убедить европейцев выходить по новым условиям.

Наверное, по мнению эксперта, большой ошибкой во всей этой ситуации было то, что в Великобритании много раскрывали планы перед всем миром, не обдумывая последствия. Вот если бы ещё до голосования королевства в 2016 году парламент все более тщательно просчитал — условия возможного выхода, которые могли бы удовлетворить и европейцев, и англичан, может, не перешло бы это все в такой скандал.

«Получается, что не договорившись со своей страной, Мэй показала план, который, видимо, нанесёт ущерб предприятиям королевства. Думаю, что Тереза Мэй доведёт этот выход из ЕС до финала, как дело всей своей жизни, но потом сама подаст в отставку. Уйдёт по-английски», — высказал свое мнение Френкель.

Как сообщает ИА REGNUM, прошедшее 16 января 2019 года голосование в нижней палате парламента Великобритании по вопросу вотума недоверия к политику завершилось в пользу Мэй: 325 депутатов проголосовали за сохранение доверия к ней и ее стратегии, 306 — против.

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