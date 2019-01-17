Объемы экспорта немецкого вооружения сокращаются третий год подряд

Берлин, , 13:52 — REGNUM Дела германских производителей вооружения идут не так хорошо, как им хотелось бы. Третий год подряд снижается число выданных экспортных лицензий, передает немецкий канал n-tv 17 января.

В 2018 году правительство Германии одобрило на четверть меньше экспортных предложений, чем в 2017 году. Общая стоимость экспорта упала на 22,7% — с €6,242 млрд до €4,824 млрд. Эти данные были озвучены министерством экономики в ответ на запрос депутата от партии «Зеленых». При этом сокращение самых противоречивых поставок вооружения за пределы Европейского союза (ЕС) и НАТО составило почти треть (32,8%).

Оборонная промышленность Германии страдает от снижения экспортных лицензий год подряд. Последнее их увеличение было зафиксировано в 2015 году, тогда стоимость экспорта достигла рекордной отметки в €7,86 млрд.

Федеральный союз индустрии безопасности и обороны Германии (BDSV) уже в декабре проследил тенденцию к непредсказуемой политике правительства ФРГ в области экспорта вооружений, которая зачастую непонятна странам-клиентам из-за резких поворотов. Уже тогда лоббисты промышленности не исключали требований о компенсации ущерба.

Германия более сдержанна в отношении экспорта вооружения, чем ее ключевые партнеры по НАТО — США, Франция, Великобритания. Например, после гибели саудовского журналиста Джамаля Хашогги только Берлин прекратил поставки оружия в Саудовскую Аравию, включая те, которые были санкционированы ранее. Ни один другой крупный экспортер оружия из ЕС не последовал примеру Германии.

Немецкие газеты со ссылкой на правительственные круги сообщили, что запрет на экспорт в Эр-Рияд будет продолжаться до начала марта — об этом договорилось правительство с промышленниками. Пресс-секретарь министерства экономики ФРГ не стала это подтверждать. Однако, по ее словам, «в настоящее время нет лицензий на экспорт оружия в Саудовскую Аравию».

Несмотря на введенный в ноябре запрет экспорта, Саудовская Аравия в 2018 году оставалась одним из главных клиентов Германии. Сумма поставок составила €416 млн. Правительство Германии приняло решение прекратить поставку арабскому партнеру в марте из-за войны Саудовской Аравии против Йемена, однако оно было реализовано только после дела Хашогги в конце года.

Алжиру и Пакистану также были предоставлены экспортные лицензии в диапазоне трехзначного числа миллионов в 2018 году. В целом, более половины лицензий (52%) были выданы на экспорт стран за пределами ЕС и НАТО. Это самый низкий процент с 2011 года.

В эти страны входит ряд государств, которые страны Запада обвиняют в нарушении прав человека и авторитаризме. «Зеленые» предлагают сократить поставки оружия в эти страны, «Левые» предлагают остановить экспорт вооружения полностью.