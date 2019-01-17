В Рыбинске уволили директора компании, отвечающей за вывоз мусора

Рыбинск, Ярославская область, , 13:38 — REGNUM Мэр Рыбинска Денис Добряков уволил директора МУП «АТП», которое отвечает за вывоз мусора в городе. Об этом Добряков написал на своей странице в Facebook.

«АТП» является субподрядчиком регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Хартия» и содержит городской полигон «Аксеново». В свою очередь у «АТП» нет техники, чтобы вывозить мусор во всем городе, и оно нанимает для этого субподрядчиков.

При этом качество вывоза мусора после «реформы», то есть с сентября 2018 года, ухудшилось. Как сообщают жители Рыбинска в соцсетях и местные СМИ, около контейнерных площадок стал скапливаться мусор. Это и стало одной из причин увольнения директора МУП «АТП» Алексея Пудова.

Считаю неудовлетворительной работу директора МУПа в плане содержания мусорного полигона и отношений с перевозчиками мусора. На контейнерных площадках нужно наводить порядок. Это не сделано до сих пор. Уверен, этот пост займет человек, который будет «болеть» этим вопросом», — написал мэр Рыбинска Денис Добряков.

Помимо личного фактора в мусорных проблемах Рыбинска виновата и сама реформа. Фирмы, которые возят отходы, стали субсубподрядчиками вместо того, чтобы работать напрямую с управляющими компаниями или ТСЖ. Как отмечают рыбинцы, во многих дворах отходы стали вывозить реже. Недовольство людей вызывает и тот факт, что контейнерные площадки администрация города передвинула на придомовые территории, чтобы не отвечать за их уборку.

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