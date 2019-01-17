Круглый стол: «Эффективность региональной власти в 2018 году» Политика Анонс двадцать второго заседания Экспертного клуба «РЕГИОН» Москва, , 13:41 — REGNUM 22 января в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН». Тема заседания:«Эффективность региональной власти в 2018 году». Вопросы для обсуждения: Презентация Шестого ежегодного интегрированного Рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации АПЭК в 2018 году. Критерии эффективности региональной власти. Лучшие и худшие управленческие практики в регионах в 2018 году. Долгосрочная динамика качества управления: становится ли региональная власть эффективнее? Эффективность управления в регионах, общественное мнение и протестные настроения. На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30. Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж). Аккредитация СМИ: admin@club-region.ru

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