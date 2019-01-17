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Круглый стол: «Эффективность региональной власти в 2018 году»

Политика

Анонс двадцать второго заседания Экспертного клуба «РЕГИОН»

Москва, 17 января 2019, 13:41 — REGNUM  22 января в 13:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт двадцать второе заседание Экспертного клуба «РЕГИОН».

Тема заседания:«Эффективность региональной власти в 2018 году».

Вопросы для обсуждения:

  1. Презентация Шестого ежегодного интегрированного Рейтинга эффективности управления в субъектах Российской Федерации АПЭК в 2018 году.

  2. Критерии эффективности региональной власти.

  3. Лучшие и худшие управленческие практики в регионах в 2018 году.

  4. Долгосрочная динамика качества управления: становится ли региональная власть эффективнее?

  5. Эффективность управления в регионах, общественное мнение и протестные настроения.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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