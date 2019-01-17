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США и Турция продолжают переговоры о буферной зоне в Сирии

Политика

Чавушоглу подчеркнул важность зоны безопасности и для мирного населения, и для борьбы с терроризмом

Анкара, 17 января 2019, 13:38 — REGNUM  Турецкая и американская стороны продолжают переговоры по созданию зоны безопасности на севере Сирии. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По итогам переговоров станет известно, в чем совпадают и расходятся интересы Вашингтона и Анкары в отношении зоны безопасности. В Брюсселе уже прошли переговоры глав военных ведомств обеих стран, вместе работают и внешнеполитические ведомства, отметил он.

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Чавушоглу подчеркнул важность зоны безопасности и для мирного населения, и для борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости создания 30-километровой буферной зоны в Сирии заявил глава США Дональд Трамп. Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын одобрил эту идею, отметив, что Турция готова вести мониторинг этой территории.

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Турция и США
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