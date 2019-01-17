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Вулкан Мерапи в Индонезии изверг потоки лавы длиной до 400 м

Политика

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе 3 км

Джокьякарта, Индонезия, 17 января 2019, 13:39 — REGNUM  Центр исследования геологических катастроф Индонезии зафиксировал три лавины на юго-востоке вулкана Мерапи, расположенного недалеко от города Джокьякарта, сообщает Antaranews.

«17 января с 24:00 до 06:00 по местному времени на юго-востоке вулкана Мерапи зафиксировано три потока лавы, протяженностью до 400 метров», — заявили в центре исследования.

Сообщается также о возникновении пепельного дождя в ряде районов провинции Центральная Ява.

На основании анализа вулканического купола, его объем достиг 439 тыс. кубических метров. Скорость роста купола 3 400 кубических метров в день, что меньше, чем на предыдущей неделе.

Известно, что вулкану Мерапи присвоен второй уровень опасности. Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе трех километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января 2019 года вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява в Индонезии, изверг шесть потоков лавы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вулкан Мерапи в Индонезии изверг потоки лавы

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