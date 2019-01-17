Националисты требуют штрафовать иностранцев, женящихся на киргизках

Бишкек, , 13:34 — REGNUM На площади «Ала-Тоо» в центре столицы Киргизии проходит митинг «против китайской экспансии», организованный националистической организацией «Кырк чоро» («Сорок витязей»). Участие в акции протеста по разным оценкам принимает от 100 до 300 человек.

Митингующие потребовали от правительства ввести мораторий на выдачу гражданства Киргизии гражданам Китая, кроме этнических киргизов, а также проверить все принадлежащие китайским гражданам предприятия и отчитаться о полученных у Китая кредитах — насколько они целесообразны и на что были потрачены.

«Мы требуем не выдавать киргизских девушек замуж за иностранцев, в противном случае, молодожены должны оплатить штраф. Также в паспорте нужно вернуть графу «национальность» и отменить партийную систему при выборах депутатов парламента, а также прекратить преследование тех, кто выступает от имени народа», — заявили пикетчики.

На переговоры с участниками антикитайского митинга вышел заместитель председателя службы миграции Самат Токтоболотов. Чиновник рассказал им о грядущих изменениях в миграционном законодательстве.

Представитель миграционного ведомства отметил, что сейчас готовятся законопроекты, предусматривающие меры по ограничению численности иностранцев на киргизстанских предприятиях до 20% в пределах квоты на трудовую миграцию до одного года. Также планируется увеличить суммы отчислений работодателей за каждого иностранного работника.

ИА REGNUM напоминает, что 20 декабря 2018 года сторонники «Кырк чоро» провели возле посольства Китая в Бишкеке митинг, в ходе которого потребовали от всех иностранцев покинуть Киргизию, а от китайских властей — освободить задержанных в КНР этнических киргизов.

Отметим, что по официальным данным, за период с 2010 по 2018 годы 269 граждан Китая получили гражданство Киргизии. Среди них: 171 киргиз, 72 уйгура, 9 узбеков, 9 дунган, 6 китайцев и 1 казах. Также за эти восемь лет 60 граждан Киргизии официально вступили в брак с гражданами Китая.