Бывшие боевики переходят на сторону Дамаска

Дамаск, , 13:28 — REGNUM Новостной ресурс Al-Masdar News сообщил о том, что бывший полевой командир Свободной сирийской армии вернулся из Иордании для примирения с сирийским правительством и поступления на службу в ряды Сирийской арабской армии.

15 января командующий группировкой «Джейш аль-Ярмук» Имад Абу Ризк вернулся в сирийскую провинцию Дераа, где подписал с правительством пакт о примирении и принял присягу воевать в рядах Сирийской арабской армии.

Абу Ризк ранее бежал в Иорданию во время крупномасштабного наступления сирийских правительственных сил в провинции Дераа летом 2018 года. Через тайные каналы и родственников Абу Ризку удалось договориться с сирийским правительством об урегулировании своего правового статуса и вернуться домой.

По имеющейся информации, сирийское правительство идет навстречу в вопросах примирения с боевиками группировки «Джейш аль-Ярмук», чтобы позволить им вернуться в Дераа и обеспечить безопасность в своих бывших районах влияния.